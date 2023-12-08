Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı

ABD merkezli Apple'ın hisseleri son yıllarda yükselmeye devam ediyor. 2019 yılını 1.8 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle kapatan teknoloji devi, 2020'nin Ağustos ayında ise piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk ABD şirketi olmuştu.
Apple, Ocak 2022’de 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olsa da bu başarısı kısa sürdü. Sonraki aylarda değer kaybeden şirket, yeniden 3 trilyon doların altına geriledi.
Haziran 2023’te Apple’ın değeri yeniden 3 trilyon doların üzerine çıktı, ancak hızlı bir şekilde tekrar düştü.
Apple'ın değeri yeniden 3 trilyon doların üstünde
5 Aralık’ta Apple hisse fiyatı yüzde 2 artış göstererek hisse başına 193.42 dolara yükseldi.
Bu sayede, şirketin piyasa değeri aylar sonra yeniden 3 trilyon doları aştı. Böylece Apple, 2023 yılını üst üste beşinci kez dünyanın en değerli şirketi olarak bitirmeye bir adım daha yaklaştı.
Apple'ın, 3 trilyon dolarlık piyasa değerini ne kadar koruyacağını ise zaman gösterecek.
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