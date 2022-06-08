Apple'ın sanal gerçeklik başlığı yakında geliyor

Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu ve uzun süredir gündemi meşgul eden sanal gerçeklik başlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sanal gerçeklik başlıkları, her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

Apple'dan sanal gerçeklik başlığı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Birçok analist, sanal gerçeklik başlığının geçtiğimiz gün başlayan yıllık WWDC 2022 geliştirici konferansında tanıtılmasını bekliyordu.

Aynı dönemde, çevrimiçi olarak cihazın henüz hazır olmadığı, aşırı ısındığı ve performansının düşük olduğu yönünde söylentiler çıktı. Bu nedenle Apple'ın, bir yıl daha beklemek istediği söyleniyor.

Ünlü anaist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2023'ün ikinci çeyreğinin sonunda sanal gerçeklik başlığını piyasaya süreceğini söyledi. Ayrıca Kuo, yeni cihazın ocak ayında tanıtılabileceğini belirtti.

Apple'ın sanal gerçeklik başlığı neler sunacak

İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR/AR başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak. VR başlığın içine, gözlerin hareketini izlemek için sensörler yerleştirilecek.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.