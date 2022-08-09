Apple'ın sanal gerçeklik başlığının fiyatı ortaya çıktı

Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu ve uzun süredir gündemi meşgul eden sanal gerçeklik başlığıyla ilgili yeni detaylar geldi.

Sanal gerçeklik başlıkları, her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

Apple'dan sanal gerçeklik başlığı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Gelecek yıl satışa çıkabilir

Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'dan sonraki devrim niteliğindeki gözlük setinin gelecek yıl satışa çıkmasını beklediğini söyledi.

Ocak 2023 tarihine atıfta bulunan analist, yeni cihazın fiyatıyla ilgili de bilgiler paylaştı.

Kuo’ya göre, Apple'ın AR ve VR başlığı, 2 bin ila 2 bin 500 dolar arasında oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak.

Apple'ın sanal gerçeklik başlığı neler sunacak

İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR/AR başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak. VR başlığın içine, gözlerin hareketini izlemek için sensörler yerleştirilecek.