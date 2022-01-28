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    Apple'ın son çeyrek geliri 123,9 milyar doları aştı

    Apple'ın geçen yıl ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen yıllık yüzde 11 artışla 123,9 milyar dolara yükseldi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 09:35
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    Apple'ın son çeyrek geliri 123,9 milyar doları aştı

    ABD'li teknoloji devi Apple, 2021'in son çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı.

    Buna göre, şirketin geçen yıl ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen yıllık yüzde 11 artışla 123,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Şirket, 2020'nin ekim-aralık döneminde 111,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

    BEKLENTİLERİ AŞTI

    Piyasa beklentilerini geride bırakan ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor seviyeye ulaşan şirketin gelirinin, bu dönemde 118,66 milyar doları bulması tahmin ediliyordu.

    Firmanın net karı da aynı dönemde yüzde 20 artışla 34,6 milyar dolara yükseldi. Apple'ın net karı bir önceki yılın aynı döneminde 28,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

    Apple ın son çeyrek geliri 123,9 milyar doları aştı #1

    iPHONE SATIŞLARINDAN 71,6 MİLYAR DOLARLIK GELİR

    2021'in son çeyreğinde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azaldı.

    iPhone satışlarının tutarı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 71,6 milyar dolara yükseldi.

    Aynı dönemde Mac satışlarının tutarı yüzde 25 artışla 10,9 milyar dolara ulaşırken, iPad satışları yüzde 14 azalışla 7,3 milyar dolara geriledi.


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