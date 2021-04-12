Apple'ın uygulama mağazasındaki güvenlik sorunları giderek artıyor

Apple'ın çevrim içi uygulama mağazası App Store'de yer alan zararlı uygulamaların sayısında artış yaşanıyor.

Android uygulama mağazası Google Play Store, genellikle zararlı yazılımların çok fazla olmasıyla biliniyor.

Apple'ın uygulama mağazası App Store ise özellikle güvenlik konusunda Android'e göre daha ön planda yer alıyor. ABD'li şirketin uygulamalara yönelik hassasiyeti, kullanıcılar için de bir güven kaynağı.

Gelen bilgilere göre App Store, her geçen gün güvenilirliğini yitirmeye başladı. Uzmanlar, son zamanlarda mağazada birçok zararlı yazılım tespit etti.

Örneğin geçtiğimiz günlerde App Store'da yer alan sahte bir kripto para uygulaması, kullanıcılardan 600 bin dolar çalmıştı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Kıdemli Apple mühendisi Eric Friedman, App Store'un güvenlik zaafiyetinin giderek arttığını, bu durumun da iPhone ve iPad kullanıcılarını daha fazla dolandırıcılığa maruz bıraktığını kabul etti.

Kıdemli mühendis, şirketin sofistike saldırganları engellemede yeterli donanıma sahip olmadığını söyledi.

ANDROID'DEN İKİ KAT FAZLA ZARARLI YAZILIM VAR

Siber güvenlik şirketi Avast, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yazılımların (fleeceware) App Store'da Google Play'dekinden 2 kat fazla olduğunu; App Store'daki bu uygulamalardan elde edilen gelirin ise Google Play'e oranla 10 kat fazla olduğunu duyurdu.

App Store'da fleeceware niteliğinde 134 uygulama bulduklarını bildiren şirket, bunların 500 milyon kez indirildiğini tespit etti.

