Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni müzik uygulaması ortaya çıktı

Apple'ın yeni bir müzik akış hizmeti üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Uygulamanın ismi ilk defa ortaya çıktı.

2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek dikkat çekmişti.

Şirket, şimdilerde yeni bir müzik akış servisi üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilere göre Apple, yalnızca klasik müziklerin yer alacağı uygulamanın ismini "Apple Classical" olarak tanımlayacak.

APPLE, İLK SİNYALLERİ GEÇEN YIL VERMİŞTİ

Apple'ın klasik müzik için bağımsız bir uygulama yayınlamayı planladığı daha önceden de biliniyordu. ABD'li şirket, 2021 yılında klasik müzik akışı uygulaması Primephonic'i satın alarak bunun ilk sinyallerini vermişti.

Bir sonraki Apple etkinliğinin 8 Mart'ta gerçekleşeceği biliniyor. iPhone SE 3, iPad Air 5 ve yeni bir Mac'in tanıtılması beklenen etkinlikte, Apple'ın yeni müzik servisinden de bahsetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Apple Music'te yayınlananan çok sayıda klasik müzik varken, Apple'ın neden böyle bir işe giriştiği ise şimdilik bilinmiyor.







