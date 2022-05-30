Apple'ın yeni işletim sistemi realityOS yakında geliyor

ABD'li şirket RealityOS isimli yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni sürümün, WWDC 20222'de tanıtılması bekleniyor.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da yeni bir işletim sisteminin yolda olduğu biliniyor.

Son zamanlarda artırılmış gerçeklik başlığı üzerinde çalışan Apple, bu cihazlara özel yeni işletim sistemi RealityOS sürümünü yakında tanıtmaya hazırlanıyor.

Böyle bir işletim sisteminin varlığı ilk olarak 2017'de Bloomberg'den Mark Gurman tarafından rOS olarak açıklanmıştı.

Geliştirici etkinliğinde tanıtılabilir

Bir süredir AR ve VR teknolojileri üzerinde çalışan Apple’ın WWDC22 etkinliğinde yeni cihazlarını ve işletim sistemini tanıtacağı tahmin ediliyor. Apple'ın geliştirici konferansı WWDC22, 6 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Apple'ın AR/VR başlığı neler sunacak

İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR Başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak.

Ayrıca özel bir uygulama marketi ile piyasaya çıkması beklenen başlık hakkında yeni bir tasarım da paylaşıldı.

Aşağıdaki görselden yola çıkarak, Apple VR başlığının yumuşak ve örgülü yüz koruma hatları ve değiştirilebilir kafa bantları ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.