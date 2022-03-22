Aquarian Space, Ay ve Mars'a internet götürmek istiyor

Aquarian Space isimli bir şirket, Solnet adını verdiği yeni projesiyle interneti Ay'a ve Mars'a taşımayı amaçlıyor.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

AY VE MARS'TA İNTERNET PLANLARI

Aquarian Space isimli şirket; 4K video akışı için yeterince hızlı, gelecek yıllarda Dünya, Ay ve Mars arasında yüksek hızlı internet getirme planlarını duyurdu.

Erken aşamadaki internet projesi, Ay ve Mars'a internet götürmek amacıyla yapılacak incelemeler için 650 bin dolarlık finansman aldı. Şirket, 2024 yılına kadar ilk Ay iletişim sistemini kurmayı hedefliyor.

Aquarian Space CEO'su Kelly Larson, "2021'de Ay'ın üzerinde ve çevresinde 13 uzay aracı, yörünge aracı ve gezici vardı. Ancak bu araçların sayısı artmaya devam ediyor.

2030 yılına kadar milyarlarca dolarlık bir Ay ekonomisi oluşacak ve uzay araçlarının sayısı 200'e kadar çıkacak. Tüm bu araçlarla olan iletişim, Dünya'dan Ay'a internet bağlantısı olmadan gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

Aquarian Space, şu anda NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programına katılan birkaç şirketle teknik incelemeler gerçekleştiriyor.