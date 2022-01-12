Aralık 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

Aralık 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Aralık 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası hareketli günler yaşıyor.

Aralık ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Among Us'ın zirveye yerleştiği listeye gelin daha yakından bakalım.

ARALIKTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

Among Us

FIFA 22

Call of Duty: Vanguard

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

F1 2021

Kena: Bridge of Spirits

It Takes Two

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Battlefield 2042

FAR CRY 6

ARALIKTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4