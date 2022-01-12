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- Aralık 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
Aralık 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Aralık 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 16:53
- Güncelleme : 12.01.2022 - 17:05
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası hareketli günler yaşıyor.
Aralık ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Among Us'ın zirveye yerleştiği listeye gelin daha yakından bakalım.
ARALIKTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- Among Us
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- F1 2021
- Kena: Bridge of Spirits
- It Takes Two
- Five Nights at Freddy’s: Security Breach
- Battlefield 2042
- FAR CRY 6
ARALIKTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Among Us
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- GTA V
- Marvel’s Spider-Man
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Minecraft
- F1 2021
- Gran Turismo Sport
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales