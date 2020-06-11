Arapların ilk uzay görevi gelecek ay başlayacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Mars misyonu, gelecek ay fırlatılacak uzay aracıyla resmen hayata geçecek.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, bir ülke daha katılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracı, 15 Temmuz'da fırlatılacak.

BAE'nin uzay çalışmalarının hedefinde yeni nesli umutlandırmak olduğunu söyleyen projenin lideri Omran Sharaf, Arap dünyasının bir zamanlar bilginin kaynağı olduğunu gençlere hatırlatmak istediklerini belirtti.

"ANLAŞMAZLIKLARI BİR KENARA BIRAKIN"

Proje lideri; Arap gençlere seslenerek, "Anlaşmazlıkları bir kenara bırakın ve bölgeye odaklanın. Zengin bir tarihe sahipsiniz ve şu an olduğundan çok daha iyi işler çıkarabilirsiniz." dedi.

2117 YILINDA MARS'TA YERLEŞİM BİRİMİ KURMA HEDEFİ

Uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.

15 TEMMUZ'DA FIRLATILACAK

15 Temmuz'da Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılacak olan uzay aracı; Mars'ın atmosfer ısısı, ozon taraması ile oksijen ve hidrojen ölçümleri gibi üç ana gözlem yapacak.

Mars aracı, 2021 yılının şubat ayına kadar gözlem yaptıktan sonra görevini tamamlamış olacak.