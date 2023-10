Araştırmacılar, depremi bir hafta önceden tahmin eden yapay zeka geliştirdi ABD'li araştırmacılar, depremi bir hafta önceden tahmin eden yapay zeka modeli geliştirdiklerini iddia ediyor.

ensonhaber.com

Teksas Üniversitesi'nden araştırmacılar, depremleri gerçekleşmeden bir hafta önce yüzde 70 oranında doğru tahmin eden bir yapay zeka algoritması geliştirdiklerini duyurdu.

Hakemli bilimsel dergi Bulletin of the Seismological Society of America'da yayınlanan araştırma, deprem tahminlerini farklı bir boyuta taşıyabilir.

Algoritma Çin'de denendi

Algoritmayı geliştiren araştırmacıların 7 ay boyunca Çin'de denemeler yaptığı ifade edildi.

Yapay zeka, yapılan testler sonucunda 320 kilometreye kadar uzaklıktaki 14 depremin nerede olacağını ve büyüklüğünü bir hafta önceden doğru tahmin etti.

Algoritma buna karşın, bir depremi tahmin edemedi ve 8 kere de yanlış uyarı verdi.

Makine öğrenmesi prensibiyle çalışan algoritmaya depremle ilgili tüm veriler yüklendi ve 5 yıllık sismik kayıtlar üzerinde kendi kendini eğitmesi sağlandı.

Yeni yaklaşım henüz Çin'den başka bölgelerde denenmemiş olsa da araştırmanın yapay zeka temelli deprem tahmini modelleri için dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

Araştırma ekibinden Sergey Fomel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

Depremleri tahmin etmek oldukça zorlu bir süreç. Hâlâ dünyanın herhangi bir yeri için tahmin yapmaya yakın değiliz. Ancak elde ettiğimiz sonuçlar, imkansız olarak gördüğümüz bir problemin prensipte çözülebilir olduğunu gösteriyor.

Teksas Sismolojik Ağ Programı (TexNet) Direktörü Alexandros Savvaidis ise algoritmanın yüzde 70 başarı oranının bile çok iyi bir sonuç olduğunu, bu sayede can kayıplarının azaltılabileceğini söyledi.

Araştırma ekibi, bundan sonraki adımda 300'den fazla gözlem istasyonuyla Teksas'taki sismik faaliyetleri kaydeden TexNet'in verilerini kullanarak algoritmayı eyalet çapında test etmek istiyor.