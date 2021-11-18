Euro
11.9883
-0.46%
Dolar
10.5553
-0.73%
Altın
625.72
-1.88%
Borsa
1.711
0.24%
Bitcoin
636.500
0.05%
BTXN Coin
21.08
-2.04%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Araştırmacılar, inek olmadan inek sütü üretti

    İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, süt proteinlerini bitkilere aktararak,"ineksiz inek sütü" üretmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Araştırmacılar, inek olmadan inek sütü üretti

    Teknolojinin oldukça ilerlemesiyle birlikte, her geçen gün yeni ve bir o kadar da ilginç gelişmeler yaşanıyor.

    İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı.

    İNEKSİZ İNEK SÜTÜ ÜRETİLDİ

    Şirket, süt proteinlerini bitkilere aktararak, laboratuvar ortamında 'ineksiz inek sütü' üretmeyi başardıklarını açıkladı.

    İnek sütü gibi görünen ve tadı inek sütüne benzeyen söz konusu süt, herhangi bir hayvan sürece dahil edilmeden tamamen laboratuvar ortamında üretildi.

    Araştırmacılar, inek olmadan inek sütü üretti #1

    YAPAY ZEKA KULLANILDI

    Çalışmada, yapay zeka sayesinde süt proteinlerinin DNA kodları mantarlar ve diğer bitki organizmalarına aktarıldı.

    Hayvan çiftlikleri, sera gazı salınımında en üst sıralarda yer alıyor. Projeyle birlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor.

    2023'TE SATIŞA ÇIKACAK

    Şirket, proje için 10 milyon dolarlık yatırım alırken, ineksiz inek sütü ürünlerinin 2023’te satışa sunulabileceğini açıkladı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir