Araştırmacılar, inek olmadan inek sütü üretti

İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, süt proteinlerini bitkilere aktararak,"ineksiz inek sütü" üretmeyi başardı.

Teknolojinin oldukça ilerlemesiyle birlikte, her geçen gün yeni ve bir o kadar da ilginç gelişmeler yaşanıyor.

İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı.

İNEKSİZ İNEK SÜTÜ ÜRETİLDİ

Şirket, süt proteinlerini bitkilere aktararak, laboratuvar ortamında 'ineksiz inek sütü' üretmeyi başardıklarını açıkladı.

İnek sütü gibi görünen ve tadı inek sütüne benzeyen söz konusu süt, herhangi bir hayvan sürece dahil edilmeden tamamen laboratuvar ortamında üretildi.

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Çalışmada, yapay zeka sayesinde süt proteinlerinin DNA kodları mantarlar ve diğer bitki organizmalarına aktarıldı.

Hayvan çiftlikleri, sera gazı salınımında en üst sıralarda yer alıyor. Projeyle birlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor.

2023'TE SATIŞA ÇIKACAK

Şirket, proje için 10 milyon dolarlık yatırım alırken, ineksiz inek sütü ürünlerinin 2023’te satışa sunulabileceğini açıkladı.

