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    Ardahan'da köy okulu öğrencileri, ilk kez dron kullandı

    Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir köy okulunda verilen eğitimde öğrenciler, ilk kez dron kullanmanın heyecanını yaşadı.
    • 28.10.2022 - 23:43
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    Ardahan'da köy okulu öğrencileri, ilk kez dron kullandı

    Ardahan'a bağlı Ölçek köyü ortaokul ve ilkokulundaki öğrenciler, okul bahçesinde dron eğitmenlerinin verdiği eğitim sırasında ilk kez tanıştıkları dronu kullanmanın heyecanını yaşadı.

    İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelişen teknolojiye çocukları hazırlamak istediklerini söyledi.

    Ardahan'da köy okulu öğrencileri, ilk kez dron kullandı - VİDEO

    "Çocuklarımızı geleceğe taşıyoruz"

    AA'nın haberine göre; çocuklarda merak uyandırma ve onları yeni teknolojik araçlardan haberdar etmenin çabasında olduklarını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

    "Tasarım beceri atölyesi ve robotik kodlama başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle çocuklarımızı geleceğe taşıyoruz. Bakanlığımızın milli teknoloji hamlesi dediği TEKNOFEST ve TÜBİTAK üzerindeki projeler kapsamında köyde güzel bir etkinlik gerçekleştirip öğrencilerimizin heyecanını görmenin mutluluğunu yaşadık. Teknolojiden öğrencilerimizin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Bize düşen geleceğimiz olan çocuklar için güzel çalışmalar yapmak."

    Ardahan da köy okulu öğrencileri, ilk kez dron kullandı #1

    Öğrenciler, dron kullanma heyecanını yaşadı

    6. sınıf öğrencisi Ayşenaz Korkmaz ise ilk kez dron gördüğünü ve heyecanla kullandığını söyledi.

    Dron eğitmeni Suat Işıklı da özellikle köylerdeki öğrencilerin drona çok meraklı olduğunu belirterek, "Eğitime çok yoğun ilgi vardı. Bu yoğun ilgiden dolayı bütün öğrencileri dron ile tanıştırdık. Hepsi kullanmanın ve o keyfi yaşamanın sevincini yaşadı." ifadelerini kullandı.

    Ardahan da köy okulu öğrencileri, ilk kez dron kullandı #2

    Ardahan da köy okulu öğrencileri, ilk kez dron kullandı #3

    Ardahan da köy okulu öğrencileri, ilk kez dron kullandı #4


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