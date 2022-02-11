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    Arkadaşlık sitelerindeki dolandırıcıların sayısı artıyor

    İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, arkadaşlık sitelerine giren her 5 kişiden 2'sinin dolandırıldığını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 13:05
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    Arkadaşlık sitelerindeki dolandırıcıların sayısı artıyor

    Son yıllarda kullanımı bir hayli artan popüler arkadaşlık uygulamalarının, yeteri kadar güvenli olmadığı zaten biliniyor.

    Saldırganlara göre ise arkadaşlık uygulamaları veri bakımından adeta bir altın madeni gibi, çünkü birçok kullanıcı yeni arkadaşlar edinmek için birçok gizli bilgisini uygulamalar ile paylaşmaktan çekinmiyor.

    Öte yandan, bu tür arkadaşlık uygulamalarına veya sitelerine giren kullanıcılardan bazıları, dolandırıcıların kurbanı oluyor.

    HER 5 KİŞİDEN 2'Sİ DOLANDIRILIYOR

    İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, arkadaşlık sitelerine giren her beş kişiden ikisinin dolandırıcılık ile karşılaştığını ortaya koydu.

    Yapılan ankete göre, geçtiğimiz yıl arkadaşlık siteleri veya uygulamaları kullananların yüzde 38’i, karşısındaki kişiye güvenerek onlara para gönderdi.

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    Yapılan araştırmalarda, taleplerin en yaygın nedeni olarak acil durum ödemeleri ve seyahat masrafları gösteriliyor.

    Yatırım yapmak için para isteyenlerin de oldukça yüksek bir oranda olduğu ortaya çıktı.

    Online Dating Association ve bankacılık sektörü kuruluşu UK Finance, suçluların giderek daha fazla çevrimiçi flört rolü yaptığını ve para talep ettiğini açıkladı.


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