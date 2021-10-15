Arktik Deniz Buzu son 40 yılda yüzde 50 eridi

Yeni yapılan bir çalışma, Arktik Deniz Buzu'nun yaz aylarındaki miktarının 1980'lerden bu yana yarı yarıya azaldığını ortaya koydu.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü kutuplarda, buzul kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Yıllardır buzla kaplı kutuplarda incelemelerde bulunan bilim insanları, zaman zaman şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyor.

ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Arktik’teki yaz deniz buzunun 40 yıl öncesine göre kapladığı alanın yarıya düştüğünü ortaya koydu.

YAZ AYLARINDA ERİYOR

NTV'de yer alan habere göre, Grönland'ın 2000 km kuzeyindeki Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan alan bölge, tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı. Ancak küresel ısınmanın körüklediği yükselen sıcaklıklar, bu uzak bölgenin bile yaz aylarında erimesine neden oluyor.

CANLILAR TEHLİKEDE

Bununla birlikte araştırmacılar, yaz deniz buzunun 2050 yılına kadar 'önemli ölçüde inceleceğini ve burada yaşayan kutup ayıları, morslar, foklar ve diğer kutup canlılarını tehlikeye atacağını söyledi.

Earth's Future adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre, Arktik Okyanusu giderek daha ince buz oluşturuyor.

Yaz aylarında buz tabakaları, giderek artan açık sularda daha hızlı eriyor ve Son Buz Bölgesi'ne gitgide daha az donmuş kütle gönderiyor.

2100 YILINDA TAMAMEN YOK OLACAK

Çalışmanın yazarları, sanayileşmiş ülkeler karbon emisyonu salmayı durdursa bile donması uzun yıllar olan buzun bu yüzyılın ortalarında büyük ölçüde eriyeceğini açıkladı.

Yerel olarak oluşan yaz buzu sadece birkaç metre kalınlığında kalacağını belirten uzmanlar 2100 yılında tamamen yok olacağını söyledi.

İki yıl önce Kanada hükümeti, Son Buz Bölgesi'nin üçte birini kapsayan 320 kilometrekarelik bir alanı, korunan bir alan olarak belirledi. Bölgede madencilik, ulaşım ve diğer faaliyetler en az beş yıl boyunca yasakladı.

Ancak araştırmacılar, Son Buz Bölgesi’nin korunmasının mümkün olmadığını, özellikle açık deniz alanlarının petrol ve mineraller için sondaj yapmak isteyen şirketleri cezbettiğini söylüyor.