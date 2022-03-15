Arktik Okyanusu, 2035'e kadar tüm buzlarını kaybedecek

Arktik Okyanusu, 2035'e kadar tüm buzlarını kaybedecek

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle 2035'te ilk kez Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında tamamen buzsuz kalacağını söyledi.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle 2035'te ilk kez Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında tamamen buzsuz olabileceği konusunda uyardı.

BUZLAR KAYBOLUYOR

Yeni araştırmalar, en eski parçalardan bazıları da dahil olmak üzere Arktik deniz buzunun şaşırtıcı bir oranda inceldiğini ve kaybolduğunu gösteriyor.

NASA'nın desteklediği araştırma kapsamında IceSat-2 ve CryoSat-2 uydularından faydalanan bilim insanları, Arktik Okyanusu'nun son 20 yılda kış deniz buzu hacminin yaklaşık üçte birini kaybettiğini ortaya çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, IceSat-2'nin 2019'da faaliyete geçmesinden bu yana, okyanustaki buz yaklaşık yarım metre kalınlık kaybetti.

"SONUÇLAR ŞOK EDİCİ"

NASA kutup bilimcisi ve çalışmanın baş yazarı Sahra Kacimi, "Bu düşüşü görmeyi gerçekten beklemiyorduk. Sadece üç kısa yıl içinde buzun bu kadar incelmesi şok edici." ifadelerini kullandı.

BUZ TABAKASI GERİ GELMEYECEK

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, buz tabakası öylesine hızlı bir şekilde eriyor ki, küresel ısınma tamamen dursa bile buzlar kendini yenilemeyecek.

Elde edilen sonuçlara göre, bölgede yağan yıllık kar nedeniyle oluşan kar tabakası, buzulların erime hızına yetişemiyor. Bu da küresel ısınma dursa bile buzulların erimeye devam edeceği anlamına geliyor.