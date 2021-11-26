Artık eski MediaTek yok: Qualcomm işlemcilerde ısınma sorunu var

MediaTek yöneticileri, artık eskisi gibi ısınma problemi yaşamadıklarını ve bu problemin Qualcomm tarafında daha sık görüldüğünü söylüyor.

Uzun yıllar ısınma sorunları ve güncelleme problemleri yaşayan MediaTek, işlemci tarafında eleştirilerin odağındaydı ve rakiplerinden oldukça geride kalmıştı.

Günümüzde ise MediaTek işlemcileri, artık amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de karşımıza çıkıyor.

Dimensity 9000 yonga setini kısa süre önce tanıtan MediaTek; ilk kez Cortex-X2 çekirdeği, ilk kez 320MP kamera desteği ve ilk kez AnTuTu üzerinde 1 milyon puanı geçme gibi başarılara imza atmıştı.



Şu anda sektörün bir numaralı ismi olan Tayvanlı yonga devi, eski günlerin geride kaldığını söylüyor.





"BİZ DEĞİL QUALCOMM ISINMA SORUNU YAŞIYOR"

MediaTek başkan yardımcısı Finbarr Moynihan, ısınma problemi yaşayan firmanın kendileri olmadığını belirtti.

Dimensity 9000 yonga setinin verimliliğine değinen Moynihan, söz konusu sorunların Snapdragon 888 gibi işlemcilerde var olduğunu söyledi.

Öte yandan MediaTek Dimensity 9000 yonga seti, 2022 yılından itibaren Xiaomi amiral gemisi modellerinde karşımıza çıkacak.