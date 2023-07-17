Artık VPN de yasak! Threads, Avrupa Birliği'ne kapıları kapattı Threads uygulaması Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulmadığı için, Avrupalı kullanıcılar VPN yardımıyla platforma giriyordu. Ancak Meta, bu yöntemi de engellemeyi başardı.

ensonhaber.com Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i piyasaya sürdü. Meta, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'ndan dolayı Threads platformunu AB üyesi ülkelere kullanıma açamıyor. Threads'in Instagram giriş gerekliliği, Meta için sorunlara yol açıyor ve AB yasalarına uymuyor. Meta, VPN ile girişleri de engelledi Threads uygulaması Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulmadığı için, Avrupalı kullanıcılar VPN yardımıyla platforma giriyordu. Ancak Meta, bu yöntemi de engelledi. AB'de yaşayan birçok kullanıcı, Threads uygulamasına VPN açıkken dahi giremediklerini paylaştı. Meta, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kullanıcıların yeni sosyal medya platformuna erişmesini önlemek için ek kararlar aldığını duyurdu: