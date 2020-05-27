ASELSAN, ağır insansız kara araçları üzerinde çalışıyor

ASELSAN, zırhlı muharebe araçlarına yönelik yeni teknolojileri güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Kara platformlarında kullanılan pek çok sistemde imzası olan ASELSAN, TSK'nın envanterinde yer alan, idame edilen ve güncel teknolojiye göre geliştirilen tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere, tüm silah sistemlerini her an muharebeye hazır tutmak, geliştireceği teknolojilerle gelecek ihtiyaçların karşılanmasına öncülük etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

ASELSAN, kara platformları alanında son olarak 2 önemli sözleşmede sorumluluk üstlendi.

ARAÇ DONANIMLARINI ÜRETECEK

Güvenlik güçlerinin envanterine girecek 6x6 ve 8x8 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırh Araçların (ÖMTTZA) komuta kontrol, haberleşme, uzaktan komutalı Sarp ve Nefer silah kuleleri, seyrüsefer, elektro optik ve kara radar sistemlerini içeren görev donanımlarını üretecek olan ASELSAN, ayrıca envanterdeki zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu da gerçekleştirecek.

BAZI SİSTEMLER İLK DEFA TSK ENVANTERİNE GİRECEK

ÖMTTZA Projesi kapsamında araçlara entegre edilecek 25 milimetre Nefer Silah Sistemi ve ANS-420K Taktik Seviye Konum Belirleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk defa katılacak..

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'nde ise ana yüklenici olarak görev yapacak ASELSAN, zırhlı muharebe araçları için özgün olarak geliştirdiği Nefer 25 Milimetre Silah Sistemi'ni de piyade sınıfının kullanımına sunacak.

BİRÇOK SİSTEM ARAÇLARA ENTEGRE EDİLECEK

ASELSAN sistemleri ile diğer paydaşlara ait zırh, koruma astarı, mayın koruma, Otomatik Yangın Söndürme Sistemi, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Sistemi, klima gibi alt sistemleri de ana yüklenici sorumluluğunda ve tüm sistem sorumlusu olarak araçlara entegre edilecek.

İnsansız hava, deniz ve kara araçları, bomba imha robotları uzun yıllardır kullanılan ASELSAN, orta sınıf 2'nci seviye İKA'lar için de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştı.

Katmerciler'in de platform üreticisi olduğu projeyle silahlı İKA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.