ASELSAN, anten üretiminde yüzde 95 yerlilik oranına ulaştı

Yurt dışından alınması planlanan anten ürünleri, 2017'den bu yana yürütülen çalışmalar ve yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklardan temin edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Türk savunma sanayisinin lider elektronik şirketi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, ürünlerinde kullanılan yurt dışı kaynaklı malzemelerin yerlileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Bu sayede birçok ürünün yerlileştirilmesi sağlanarak, hem kaynakların yurt dışına çıkmasının önüne geçildi, hem de yan sanayiye yeni iş imkanları oluşturuldu ve ASELSAN ihtiyaçları çok daha uygun maliyetlerle karşılandı.

ANTENLER MİLLİLEŞİYOR

ASELSAN, haberleşme sistemleri alanında da bu yönde çaba gösteriyor. Gerçekleştirilen özgün geliştirme ve yan sanayi firmalarında yürütülen yerli seri üretim faaliyetleri sonucunda rekabetçi fiyat ve yüksek teknik performansla antenler millileştiriliyor.

Son olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında, 30-512 MHz bandında kullanılacak V/UHF araç telsiz antenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

YERLİ VE MİLLİ ANTENLER KULLANILACAK

Mevcut durumda V/UHF telsizleriyle birlikte kara platformlarında yurt dışından tedarik edilen araç anteni yerine, yerli ve milli olarak üretilen ASELSAN anteni kullanılması kararlaştırıldı. Proje kapsamında 2021-2024 yıllarında çok sayıda telsiz teslimatı yerli ve milli antenle yapılacak.

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığının 30 yılı aşkın süredir radar ve elektronik harp projeleri için özgün olarak geliştirilen anten teknolojileri birikimi kullanılarak, HBT Sektör Başkanlığının çok sayıda üretim gerektiren haberleşme antenleri ve radom ihtiyaçları kısa geliştirme sürelerinde maliyet etkin olarak millileştirildi.

YÜZDE 95 YERLİLİK ORANI

Bu çalışmalar sonucunda, 2017'den bu yana yurt dışından temin edilmesi planlanan anten ürünlerinin yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklarla gerçekleştirilmesi sağlandı.

ASELSAN, sivil haberleşme uygulamaları kapsamında hücresel (GSM) baz istasyonu antenleri geliştirerek yurt içi ve yurt dışı mobil operatörlere özgün tasarımlı, sağlam, yüksek kalitede ürünler de sunuyor.

GSM teknolojilerine uyumlu, faz dizili, geniş bant, otomatik huzme tarama kabiliyetine sahip ürün portföyü değişen teknoloji ve müşteri taleplerine göre geliştiriliyor.

Şirket, çok sayıda 4XPOL GSM anteni teslimatı yapacak, 8XPOL GSM anteninin prototip doğrulama çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayacak.