ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi

Türksat 5B uydusundaki ASELSAN ekipmanları, 36 bin kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşarak Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin uzay serüveninde kendi imkanlarıyla attığı adımlara bir yenisi daha eklendi.

Uzayda konumlanacağı yörüngesine yolculuğu bir süredir devam eden Türksat 5B uydusu ve içerisinde yer alan ASELSAN ekipmanlarına ait ilk sinyaller, uydunun yörüngesine ulaşmasıyla birlikte yer kontrol istasyonundan alındı.

Uzay ortamında başarıyla çalıştılar

AA'nın haberine göre; ilk sinyallerin yeryüzüne iletilmesinin ardından yörünge testleri yapılan Türksat 5B uydusundaki ASELSAN Ku-Bant Almaç (Düşük Gürültülü Yükselteç ve Frekans Aşağı Çevirici) ve Ka-Bant LNA (Düşük Gürültülü Yükselteç) ekipmanları, testlerden başarılı şekilde geçerek uzay ortamında çalışabilirliklerini kanıtladı.

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36 bin kilometrede çalışan ilk yerli ekipmanlar

Söz konusu ekipmanlar 36 bin kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşan Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları olmayı başardı.

Tamamen yerli imkanlarla tasarlandı ve üretildi

ASELSAN ekipmanları, tamamen yerli ve milli kaynaklarla tasarlandı, üretildi, ve çevresel/performans testleri yapılarak, Türksat 5B uydusuna entegre edildi. Uydunun Falcon-9 roketi ile fırlatılması 19 Aralık 2021'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin iletişim kapasitesi 15 kat artacak

Türkiye'nin uzayda aktif uydu sayısı 6'ya yükseltecek Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Kapsama alanındaki her yere internet erişimi sağlayacak.

Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayacak

Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

TURKSAT 5B'nin ömrü 35 yıl

Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

Uydunun devreye alınmasıyla Türksat'ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak. Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak.

TURKSAT 6A, 2023'te uzayda

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.