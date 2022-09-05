Petrol
94.71
1.53%
Euro
18.0736
-0.25%
Dolar
18.2145
0.08%
Altın
1.002
-0.03%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
363.502
-0.05%
BTXN Coin
5.21
5.46%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi

    Türksat 5B uydusundaki ASELSAN ekipmanları, 36 bin kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşarak Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları olma başarısı gösterdi.
    • 05.09.2022 - 04:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin uzay serüveninde kendi imkanlarıyla attığı adımlara bir yenisi daha eklendi.

    Uzayda konumlanacağı yörüngesine yolculuğu bir süredir devam eden Türksat 5B uydusu ve içerisinde yer alan ASELSAN ekipmanlarına ait ilk sinyaller, uydunun yörüngesine ulaşmasıyla birlikte yer kontrol istasyonundan alındı.

    Uzay ortamında başarıyla çalıştılar

    AA'nın haberine göre; ilk sinyallerin yeryüzüne iletilmesinin ardından yörünge testleri yapılan Türksat 5B uydusundaki ASELSAN Ku-Bant Almaç (Düşük Gürültülü Yükselteç ve Frekans Aşağı Çevirici) ve Ka-Bant LNA (Düşük Gürültülü Yükselteç) ekipmanları, testlerden başarılı şekilde geçerek uzay ortamında çalışabilirliklerini kanıtladı.

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı - VİDEO

    36 bin kilometrede çalışan ilk yerli ekipmanlar

    Söz konusu ekipmanlar 36 bin kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşan Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları olmayı başardı.

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #1

    Tamamen yerli imkanlarla tasarlandı ve üretildi

    ASELSAN ekipmanları, tamamen yerli ve milli kaynaklarla tasarlandı, üretildi, ve çevresel/performans testleri yapılarak, Türksat 5B uydusuna entegre edildi. Uydunun Falcon-9 roketi ile fırlatılması 19 Aralık 2021'da gerçekleştirildi.

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #2

    Türkiye'nin iletişim kapasitesi 15 kat artacak

    Türkiye'nin uzayda aktif uydu sayısı 6'ya yükseltecek Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Kapsama alanındaki her yere internet erişimi sağlayacak.

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #3

    Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayacak

    Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #4

    TURKSAT 5B'nin ömrü 35 yıl

    Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

    Uydunun devreye alınmasıyla Türksat'ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak. Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak.

    TURKSAT 6A, 2023'te uzayda

    Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

    Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

    Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #5

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #6

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #7

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #8

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #9

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #10

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #11

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #12

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #13

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #14

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #15

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #16

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #17

    ASELSAN ekipmanları, uzayda başarıyla test edildi #18


    İlginizi Çekebilir

    Van'da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi
    İç Haber

    Van'da düğün konvoyunun önü okey masasıyla kesildi

    Cenk Tosun: Ben olmasam Salih'in futbol hayatı bitebilirdi
    Futbol

    Cenk Tosun: Ben olmasam Salih'in futbol hayatı bitebilirdi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir