ASELSAN, emniyet telsiz ağına yeni teknolojiler ekleyecek

ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kriptolu sayısal telsiz ağını yeni teknolojilerle genişletecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımı için Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) Sözleşmesi imzalandı.

HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN KURULUMU YAPILACAK

Proje kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü için Kriptolu Milli DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Sistemi'nin, Adana Emniyet Müdürlüğü için ise DMR + LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemleri'nin kurulumu gerçekleştirilecek.

Adana ve İzmir ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü için toplamda 26 ilde Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi kurulumu yapılacak..

İLK DEFA DAR BANT VE HİBRİT SİSTEM

Adana'ya DMR + LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemleri'nin kurulmasıyla Türkiye'de ilk defa, bir Kamu Güvenliği Haberleşme Projesi'nde dar bant ve geniş bant hibrit sistem kurulumu gerçekleştirilmiş olacak.

İLK TESLİMATLAR 2021'DE

Ayrıca projede, Adana için tasarımı ve üretimi tamamen ASELSAN öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek 3810 Hibrit El Terminali teslimatı da yapılacak. Teslimatların 2021-2023 yılları arasında tamamlanması bekleniyor..

Adana'daki sistem pilot olacak, "dar bant + geniş bant hibrit sistem"in tüm illere yaygınlaştırılması için yol haritası belirlenecek.

GÖRÜNTÜLÜ OLAY YERİ TAKİBİ

Kurulacak sistemle terör, kriz ve doğal afet durumlarında muhabere kesintisiz yapılabilecek, olaya müdahale süresi azaltılarak hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik haberleşme gerçekleştirilecek ve geniş bant video ile görüntülü olay yeri takip ve müdahale etkinliği artırılacak.