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    Aselsan LGK Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi

    Aselsan LGK Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi

    Aselsan tarafından geliştirilen Aselsan CATS kamera ile Aselsan LGK Atış Testi yapıldı. Test, nokta atış ile başarıyla tamamlandı.
    • 30.12.2022 - 03:05
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    Yerli ve milli imkanlarla Baykar firması tarafından üretilen ve Türkiye'nin savunma sanayisine büyük katkı sunan Bayraktar AKINCI TİHA bir başarıya daha imza attı.

    Bayraktar AKINCI TİHA ile Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarılı oldu.

    Görüntüleri Baykar paylaştı

    Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

    Test atışında ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.

    Aselsan LGK Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi - Video

    Aselsan LGK Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi #1

    Aselsan LGK Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi #2

    Aselsan LGK Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi #3


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