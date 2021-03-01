ASELSAN, trafik yönetim cihazlarının seri üretimine başladı

ASELSAN bünyesinde geliştirilen trafik yönetim cihazlarının seri üretimi başladı. Cihazların ilk kurulumu ise Kırıkkale'de gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Türk savunma sanayisinin lider elektronik şirketi ASELSAN, akıllı ulaşım sistemleri alanında yürüttüğü faaliyetlerle şehirlerdeki gündelik hayatı kolaylaştıracak çalışmalar da yapıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği trafik yönetim sistemleri, yolların daha etkin kullanımı ve trafik kazaların engellenmesi amacıyla olay algılama, hava/yol durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu bilgilendirme/yönlendirme ve video yönetimi gibi fonksiyonları gerçekleştiriyor.

Otomasyon sistemleri kapsamında ise araç ve plaka tanıma, ileri tarım otomasyon, afet ve acil durum yönetim sistemleri geliştirilip hizmete sunuluyor.







SERİ ÜRETİM BAŞLADI

ASELSAN, yürütülen çalışmalar sonunda Türk Standardları Enstitüsü belgelerine sahip trafik yönetim cihazlarının seri üretimine başladı.

Bu kapsamda; kavşak kontrol cihazı, değişken mesaj/trafik işaretleri ve trafik sinyalizasyon sistemleri kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ürünlerin ilk kurulumu Kırıkkale'de sözleşmeli proje kapsamında gerçekleştirildi.

CİHAZLAR İLETİŞİM HALİNDE OLACAK

Kurulumu yapılan kavşak kontrol cihazları birbirleriyle haberleşerek hem kavşak hem de şehir boyutunda trafik yönetimi sağlıyor.

Kameralar ve loop dedektörleri gibi çeşitli sensörler ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle, sonraki kavşaklardaki trafik ışıklarının süreleri anlık olarak belirleniyor.

Örneğin, kavşak kollarından birinde araç olmadığı durumda trafik akışının verimini artırmak adına o yön için yeşil ışık yanmıyor.

Belirlenen kavşaklarda kavşak kontrol cihazının kullanılmasının öncesinde ve sonrasında aynı zaman dilimlerinde toplanan verilere göre, ortalama olarak araç başına gecikmelerde yüzde 26, araç başına durma sayısında yüzde 16, toplam günlük yakıt tüketiminde 510 litre ve toplam günlük karbondioksit salınımında 1220 kilogram azalma meydana geliyor.