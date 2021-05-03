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    ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi test edildi

    ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testleri gerçekleşti.
    • AA
    • 03.05.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 17:48
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    ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi test edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

    ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu, bir yandan da tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağladıklarını ifade etti.

    ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi test edildi -  VİDEO

    volkanm

    DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI

    Böylece bu konuda dışa bağımlılığı azaltırken, tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

    "Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz."

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