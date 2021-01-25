ASELSAT 3U Küp Uydusu gökyüzüne havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusu'nun, SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine bugün başarıyla gönderildiğini duyurdu.

ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi.

İSTATİKSEL VERİ TOPLAYACAK

ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek ve sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Duyuruyu Twitter hesabından yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.