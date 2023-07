Associated Press, haber arşivini ChatGPT ile paylaşacak Chat GPT, uluslararası haber ajansı The Associated Press’in (AP) 1985’ten bu yana ürettiği haber arşivine erişim sağlayacak.

AA & Ensonhaber OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor. OpenAI şirketinin yapay zeka modeli ChatGPT, uluslararası haber ajansı The Associated Press’in (AP) 1985’ten bu yana ürettiği haber arşivine erişim sağlayacak. Bu sayede yapay zeka, AP’nin 1985’ten bu yana ürettiği yazılı haber arşivine erişerek kendi sistemini eğitebilecek. Diğer yandan anlaşmanın finansal kısmının ise gizli olduğu bilgisi paylaşıldı. Yapay zeka ile haber yazmak sorunlara neden oluyor Anlaşma, yapay zekanın iletişim alanındaki etkinliği konusunda, yapay zeka araçlarının diller üzerindeki güçlü hakimiyeti dolayısıyla yayılan yanlış bilgilerin, insan yazımlarından ayırt edilmesinde güçlük çıkarabileceği düşünülüyor. Yapay zekayı “eğitmek” amacıyla kullanılan sanat, müzik ve yazı gibi fikri mülkiyetlerin telifinin nasıl sağlanacağı da sorgulanıyor. "Telif hakkı ihlali" iddiasıyla 4 binden fazla yazar Google, Microsoft, Meta ve OpenAI gibi şirketlere dava açmıştı. AP, halihazırda yapay zekayı metin yazımında kullanmamasına karşın başka yapay zeka türlerinden raporlar ve spor özetleri oluşturmak için faydalanıyor. AP’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Heitmann, yapay zekanın, tarafsız haber içeriğinin gelişen teknoloji için gerekli olduğunu vurguladı.