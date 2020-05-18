Dolar
6.877
-0.3521%
Euro
7.4313
-0.3593%
Altın
1761.65
1.1001%
Borsa
101440.87
1.6766%
G. Altın
389.073
0.5447%
Bitcoin
66062.77
3.3%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Astronotlar uzayda sıvı oyun balçığı ile çocukları eğlendirdi

    Dünyaca ünlü çocuk televizyon kanalı, uzayda bulunan astronotlara ‘slime’ olarak bilinen sıvı oyun balçığı gönderdi. Astronotların eğlence dolu anları, kameraya kaydedildi.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 12:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Astronotlar uzayda sıvı oyun balçığı ile çocukları eğlendirdi

    Ünlü bir çocuk kanalı, çocuklara mikro yer çekimsiz ortamda maddelerin nasıl tepki verdiğini öğretmek için eğlenceli ve pahalı bir yol seçti.

    Kanal, 'slime' olarak bilinen akışkan ve yumuşak kıvamlı oyun hamurlarını, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlara gönderdi.

    Yer çekimsiz ortamda slime ile oynayan Christina Koch ve Luca Parmitano adlı iki astronot, küçük çocuklar için eğlenceli deneyler yaptı.

    Astronotlar uzayda sıvı oyun balçığı ‘Slime’ ile oynadı - VİDEO

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir