Astronotlar uzayda sıvı oyun balçığı ile çocukları eğlendirdi

Dünyaca ünlü çocuk televizyon kanalı, uzayda bulunan astronotlara ‘slime’ olarak bilinen sıvı oyun balçığı gönderdi. Astronotların eğlence dolu anları, kameraya kaydedildi.

Ünlü bir çocuk kanalı, çocuklara mikro yer çekimsiz ortamda maddelerin nasıl tepki verdiğini öğretmek için eğlenceli ve pahalı bir yol seçti.

Kanal, 'slime' olarak bilinen akışkan ve yumuşak kıvamlı oyun hamurlarını, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlara gönderdi.

Yer çekimsiz ortamda slime ile oynayan Christina Koch ve Luca Parmitano adlı iki astronot, küçük çocuklar için eğlenceli deneyler yaptı.