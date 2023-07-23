Astronotlar uzayda yer çekimi olmadan dart oynadı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar, yer çekimsiz ortamda pinpon topuyla dart oynadıkları anların görüntülerini Twitter'da yayınladı.

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ensonhaber.com

Yine bir çalışma haftasının ardından hafta sonuna geldik ve artık dinlenme zamanı.

Peki uzaydaki astronotların hafta sonu tatilinin olup olmadığını ve nasıl zaman geçirdiklerini hiç merak ettiniz mi?

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dünyanın 400 km yukarısında olabilirler, ancak bu astronotların eğlenceden yoksun oldukları anlamına gelmiyor.

BAE astronotu, uzayda yaşamanın nasıl bir şey olduğu konusunda bize düzenli güncellemeler veriyor.

"Uzay oyunları"

42 yaşındaki Sultan AlNeyadi, kendisinin ve ekibinin hafta sonu 'uzay oyunları' dedikleri şeyi oynayarak dinlendiklerini açıkladı.

BAE'den uzaya giden ikinci astronot olan AlNeyadi, sosyal medyada kendisinin ve mürettebatın 'uzay dartı' oynarken görüldüğü bir video yayınladı.

AlNeyadi, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonları bazen oyun oynayarak vakit geçiriyoruz. Birlikte yapmayı en sevdiğimiz aktivitelerden biri bu.



Bu oyunlar, işten sonra gevşemek ve kendimizi önümüzdeki görevlere hazırlamak için mükemmel bir yoldur.

İki dakikalık video, AlNeyadi ve mürettebatının heyecan verici bir uzay dartı oyunu oynadıklarını gösteriyor.

Yer çekimsiz ortamda istenmeyen kazaların yaşanmasını önlemek amacıyla dart oklarının yerine pinpon topları kullanılıyor.

Pinpon topları, dört ayrı kayışla Uzay İstasyonu'na sabitlenen iki çemberden birinin içinden geçirilmeye çalışılıyor.

Uzaydaki dart turnuvasının galibi, Eylül 2022 tarihinden bu yana istasyonda görev yapan Sergey Prokopyev oldu.