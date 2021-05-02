Astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü Dünya'ya indi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan Crew Dragon kapsülü, astronotlarla birlikte Dünya'ya iniş gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde fırlatılan Crew Dragon kapsülüyle NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA'dan (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) Akihiko Hoshide ve ESA'dan (Avrupa Uzay Ajansı) Thomas Pesquet Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

Öte yandan, SpaceX'in ilk görevinde gönderdiği Crew-1 ekibi hala uzay istasyonunda bulunuyordu. Ancak yeni ekibin gelmesiyle, bu astronotların görevi tamamlandı.

DÜNYA'YA İNDİLER

ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soiçi Noguçi'yi taşıyan Crew Dragon kapsülü, gece saatlerinde istasyondan ayrılmıştı. Kapsül, birkaç saat süren yolculuğun ardından Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.

Astronotları taşıyan kapsül Dünya'ya indi - VİDEO

İnişin ardından konuşan Crew-1 görevinin komutanı NASA astronotu Mike Hopkins, "Dünya'ya geri dönmek oldukça güzel." dedi.

Öte yandan Dünya'ya inen astronotlar, 15 Kasım 2020'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyordu.



