Astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülünün iniş anı

Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, dün akşam 21:50'de okyanusa indi.

Geçtiğimiz aylarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, dün akşam saat 21:50'de yine Crew Dragon kapsülüyle Dünya'ya inmişti.

2 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini yapan astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü, paraşütlerini açarak Meksika körfezine iniş yaptı. O anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi.

2 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini yapan astronotlar, başarılı inişten sonra sağlık kontrollerinden geçirildi ve helikopterle kıyıya götürüldü.

Böylece SpaceX, geliştirdiği Crew Dragon kapsülüyle başarılı bir şekilde istasyona astronot gönderip geri getirmiş oldu.

YENİ GÖREV ÇOK YAKINDA

Crew Dragon'un bir sonraki görevi ise yalnızca birkaç ay sonra olacak. NASA astronotları Victor Glover, Mike Hopkins ve Shannon Walker ile birlikte Japon astronot Soichi Noguchi, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.