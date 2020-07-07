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    Asus'un oyun telefonu ROG Phone 3, 22 Temmuz'da geliyor

    Asus'un oyun odaklı yeni telefonu ROG Phone 3; Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 15:51
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    Asus'un oyun telefonu ROG Phone 3, 22 Temmuz'da geliyor #1

    Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti.

    Şirket, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ROG Phone serisinin ikinci telefonunu tanıtmıştı.

    Asus, şimdi de oyuncular için geliştirilen ROG Phone serisinin üçüncü telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    22 Temmuz'da düzenleyeceği bir etkinlikte ROG Phone 3 modelini tanıtacak Asus, telefonu Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa çıkaracak.

    Asus'un oyun telefonu ROG Phone 3, 22 Temmuz'da geliyor #2

    ROG PHONE 3 ÖZELLİKLERİ

    ROG Phone 3'ün, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.0 flash depolama ile birlikte 6.59 inç FullHD AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

    6.000 mAh batarya kapasitesi ile oyunculara iyi bir şarj ömrü sunacak telefonda, 64MP'lik ana kamera yer alacak. Ancak telefonun diğer kameraları hakkında herhangi bir bilgi yok.

    Son olarak Asus ROG Phone 2'nin Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacağı tahmin ediliyor. Ancak bu işlemci, Snapdragon 865+ modeli de olabilir.

    Telefon hakkında daha fazla bilgiyi,  22 Temmuz'da başlayacak Asus etkinliğinde sizlerle paylaşacağız.

    asus

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