Petrol
109.62
0.12%
Euro
16.33
0.34%
Dolar
14.83
0.10%
Altın
915.34
-0.05%
Borsa
2186
0.62%
Bitcoin
703.266
1.08%
BTXN Coin
37.30
-2.50%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Atari'nin el yapımı ahşap konsolu, 270 bin dolara satıldı

    Atari'nin "Home Pong" isimli el yapımı ahşap prototip konsolu, açık artırmada yaklaşık 270 bin dolara alıcı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atari'nin el yapımı ahşap konsolu, 270 bin dolara satıldı

    27 Haziran 1972 tarihinde kurulan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir video oyunu şirketi olan Atari, Pong ve Atari 2600 gibi ürünleri ile elektronik eğlence endüstrisini 1970'lerden 1980'lerin ortalarına kadar dünyaya tanıttı.

    Türkiye’de 1990’lı yıllarda oldukça popüler olan Atari markası, video oyunlarıyla dünya çapında ikonik bir yer edindi.

    AHŞAP KONSOLA REKOR FİYAT

    Atari'nin "Home Pong" isimli el yapımı ahşap prototip konsolu, açık artırmada yaklaşık 4 milyon TL (270 bin dolar) gibi rekor bir ücretle satıldı.

    Müşterilere modeli tanıtmak için üretilen el yapımı ahşap prototip, pedallı kontrol düğmeleri, parlak kırmızı bir "oyunu başlat" düğmesi, dahili hoparlörü için metal bir ızgara ve çalışmayan bir Pong çipi içeriyor.

    atari

    Atari tarafından üretilen sadece iki prototip konsoldan biri olan bu ürün, Steve Jobs’un eski akıl hocası Allan Alcorn’un koleksiyonundan geliyor.

    Atari, ilk kez 1972’de masa tenisi temalı video oyununu piyasaya sürmüştü. Birkaç yıl sonra da şirket, ev için sistemlerini tanıtarak evlerdeki video oyun konsolları için kendi pazarını oluşturmuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Murat Sancak: Hakem kararlarının benimle ilgisi yok
    Futbol

    Murat Sancak: Hakem kararlarının benimle ilgisi yok

    LPG Derneği: Savaş Türkiye'ye LPG tedariki etkilenmeyecek
    Ekonomi

    LPG Derneği: Savaş Türkiye'ye LPG tedariki etkilenmeyecek

    Görüş Bildir