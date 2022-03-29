Atari'nin el yapımı ahşap konsolu, 270 bin dolara satıldı

Atari'nin "Home Pong" isimli el yapımı ahşap prototip konsolu, açık artırmada yaklaşık 270 bin dolara alıcı buldu.

27 Haziran 1972 tarihinde kurulan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir video oyunu şirketi olan Atari, Pong ve Atari 2600 gibi ürünleri ile elektronik eğlence endüstrisini 1970'lerden 1980'lerin ortalarına kadar dünyaya tanıttı.

Türkiye’de 1990’lı yıllarda oldukça popüler olan Atari markası, video oyunlarıyla dünya çapında ikonik bir yer edindi.

AHŞAP KONSOLA REKOR FİYAT

Atari'nin "Home Pong" isimli el yapımı ahşap prototip konsolu, açık artırmada yaklaşık 4 milyon TL (270 bin dolar) gibi rekor bir ücretle satıldı.

Müşterilere modeli tanıtmak için üretilen el yapımı ahşap prototip, pedallı kontrol düğmeleri, parlak kırmızı bir "oyunu başlat" düğmesi, dahili hoparlörü için metal bir ızgara ve çalışmayan bir Pong çipi içeriyor.

Atari tarafından üretilen sadece iki prototip konsoldan biri olan bu ürün, Steve Jobs’un eski akıl hocası Allan Alcorn’un koleksiyonundan geliyor.

Atari, ilk kez 1972’de masa tenisi temalı video oyununu piyasaya sürmüştü. Birkaç yıl sonra da şirket, ev için sistemlerini tanıtarak evlerdeki video oyun konsolları için kendi pazarını oluşturmuştu.