Atom bombasından güçlü göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Çapının 84 ila 190 metre olduğu düşünülen dev göktaşı, 27 Aralık'ta Dünya'nın yakınından geçecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir açıklama yayınlayan NASA, atom bombası etkisi yaratabilecek dev bir göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığını duyurdu.

27 ARALIK'TA YAKINDAN GEÇECEK

Çapının 84 ila 190 metre olduğu düşünülen dev göktaşı, NASA'nın asteroit izleyicisine göre 27 Aralık'ta gezegenin çevresinden uçup gidecek.

Öte yandan uzmanlar, söz konusu göktaşının Dünya'ya çarpması halinde atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma yol açacağını düşünüyor.

TEHLİKE YOK

2018 AH adlı göktaşının, Dünya'nın 4,5 milyon kilometre uzağından geçeceği ve herhangi bir çarpma ihtimalinin olmadığı belirtiliyor.

2018 AH, yine de Apollo asteroitleri listesinde. Bu listedeki gök cisimlerinin yörüngesi Dünya'yla kesişiyor ve çarpışma tehlikesi meydana getiriyor.

DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEMEMİŞTİ

Söz konusu göktaşı, üç yıl önce de Dünya'nın 296 bin 758 kilometre uzağında bir yolculuk yapmıştı. Bilim insanları o dönemde, sönük olması sebebiyle cismin gelişini tespit edememişti.