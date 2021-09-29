Avrupa Birliği, çip sorunu için Japonya ile iş birliği yapmak istiyor

Avrupa Birliği, çip sorunu için Japonya ile iş birliği yapmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, yarı iletken alanında başta Japonya olmak üzere Asya ülkeleriyle iş birliği yapmak istediklerini duyurdu.

Bu yılın başlarında otomotivde başlayan ve ardından diğer sektörlere sıçrayan küresel çip krizi için yeni çareler aranıyor.

Yeni iş birliği arayışları kapsamında Asya turuna çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Tokyo'da hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

"MERKEZ ÜSSÜ ABD DEĞİL ASYA"

Kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda Brenton, "Yarı iletken sahasında yeni bir jeopolitik var. Merkez artık ABD ve Avrupa değil, jeopolitiğinin merkez üssü Asya'da." ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Asya bölgesindeki firmaların dünya geneli yarı iletken üretiminin yüzde 70'ini oluşturduğunu belirten Brenton, AB'nin başta Japonya olmak üzere Asya ülkeleriyle bu sahada iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

AB'nin yarı iletken çip üretim kapasitelerini ve kamu-özel iş birliklerini artırmayı hedeflediğini söyleyen Brenton, görüştüğü Japon hükümet yetkilileri ile iş insanlarına, bu sahaya yatırım yapmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Brenton, Tokyo seyahati kapsamında Tokyo Electron, Fujitsu, NEC gibi bazı Japon firmalarının üst yöneticileriyle de bir araya geldi.