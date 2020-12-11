Euro
9.519
-0.76%
Dolar
7.861
-0.37%
Altın
466.27
0.09%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
142.779
-0.23%
EXEN Coin
10.80
0.37%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Avrupa Birliği, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerine olan denetimi artırıyor

    Avrupa Birliği'nin yeni dijital ekonomi düzenlemelerine göre, kıtada milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji şirketleri "bekçi" şirket olarak tanımlanarak, daha sıkı denetime tabi olacaklar.
    • REUTERS
    • 11.12.2020 - 17:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Birliği, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerine olan denetimi artırıyor

    Avrupa Birliği'nin (AB) yeni dijital ekonomi düzenlemeleri, kıtada hizmet veren teknoloji şirketlerin pek de hoşuna gitmeyecek.

    Yeni düzenlemeye göre, Avrupa'da milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji şirketleri "bekçi" şirket olarak tanımlanarak daha sıkı denetime maruz kalacaklar.

    Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, yeni düzenleme Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi dev teknoloji şirketlerini kapsayacak.

    "BEKÇİ ŞİRKET" KAVRAMI

    İnsanların hangi hizmetlere ve bilgilere erişebileceğini kontrol altında tutan şirketler, "bekçi" şirket olarak adlandırılıyor.

    Bekçi şirketlerin hangi kriterlere göre belirleneceği ise Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in 15 Aralık'ta açıklayacağı Dijital Piyasalar Düzenlemesi (DMA) içinde yer alacak.

    google apple

    Kriterlerden biri, şirketlerin Avrupa çapındaki bireysel veya kurumsal kullanıcı sayısı olacak. Kaynakların verdiği bilgiye göre, en az iki alanda faaliyet gösteren şirketler "bekçi" şirket olarak belirlenebilecek.

    Vestager'in gelecek hafta yapacağı açıklamanın, ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin sert lobi faaliyetlerini tetiklemesi bekleniyor. Bu şirketler, AB'nin yeni kurallarının orantılı ve dengeli olup, dijital pazarlardaki yenilikleri engellememesi gerektiğini söylüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir