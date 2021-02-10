Avrupa Birliği, Google ve Facebook'u yayıncılara ödeme yapmaya zorlayacak

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Google ve Facebook gibi dijital platformları, yayıncılara ödeme yapmaya zorlamaya hazırlanıyor.

Avustralya hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

Ancak Google, böyle bir kararın uygulanamayacağını ve aksi halde ülkeden çekilebileceklerini açıklamıştı.

ABD merkezli teknoloji şirketleri Google ve Facebook'a, haber içerikleri üzerinden elde ettiği geliri paylaşması yönünde baskılar artıyor.

AB'DEN YENİ ADIM

Avrupa Birliği (AB), Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin paylaştıkları haber içeriklerinin üreticilerine ödeme yapmasının önünü açacak adımlar atmaya hazırlanıyor.

15 Aralık'ta “Dijital Hizmet” ve “Dijital Pazar” yasa tasarılarını yayınlayan Avrupa Birliği, aslında bu konu hakkında ilk adımları atmıştı. Ancak Avrupa Parlamentosu, henüz resmi bir karar almış değil.

Avustralya hükümetini ülkeden çekilmekle tehdit eden Google, bakalım Avrupa Bilriği kararları sonrası nasıl bir yol izleyecek...

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