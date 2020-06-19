Avrupa Birliği ile ABD arasında Google vergisi krizi

Avrupa ülkeleri ile ABD arasında, arama motoru Google'a ilişkin vergilendirme süreci nedeniyle yeni bir kriz yaşandı.

Google ve Facebook gibi dev tekoloji şirketlerine ilişkin vergilendirme sürecinde şimdiye kadar bazı anlaşmazlıklar çıkmıştı. Ancak son zamanlarda yaşanan yeni sorun, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD yönetimini karşı karşıya getirdi.

Fransa olmak üzere birçok AB ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösterdi.

FRANSA'DAN "KIŞKIRTMA" TEPKİSİ

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie; konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin çekilme kararını “kışkırtma” olarak niteleyerek, ABD’nin bu hamlesine rağmen vergi uygulamasının süreceğini açıkladı.

VERGİLERİN ÇOĞU AB ÜLKELERİNE ÖDENİYOR

Avrupa’da Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji firmaları, vergilerinin çoğunu, genel merkezlerinin bulunduğu AB ülkelerine ödüyor.

Küresel vergi kurallarının dijital çağa uyarlanmasını öngören müzakerelerde OECD üyesi 140 ülke yer alıyor ve 2020 sonuna kadar bir anlaşmaya varılması hedefleniyor.