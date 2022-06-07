Avrupa Birliği, tek tip şarj konusunda anlaştı

Avrupa Birliği, farklı cep telefonu şarj cihazlarının bolluğunu sona erdirmek için tek tip şarj cihazı yasasını onayladı.

Avrupa Komisyonu, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltacağını ve müşterilere kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Avrupa Komisyonu, farklı şarj cihazlarındaki parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12 bin ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için son aşamaya geldi.

Tek tip şarj girişi onaylandı

Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, resmen onaylandı.

Avrupa Parlamentosu, 27 AB ülkesi ve Avrupa Parlamentosu'nun 2024 sonbaharından itibaren akıllı telefonlar, tabletler, konsollar ve dijital kameralar için evrensel bir şarj cihazı getirmeyi kabul ettiğini ve ardından dizüstü bilgisayarlar için ikinci bir aşamaya geçileceğini duyurdu.

Yeni karar ile birlikte, AB ülkelerinde satılacak küçük ve orta ölçekli tüm elektronik cihazlarda USB-C bağlantı noktası bulunması zorunlu olacak.



En çok Apple etkilenecek

Aslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor.

Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.

Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemek istemişti.