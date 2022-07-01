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    Avrupa Birliği ücretsiz roaming süresini 2032'ye uzattı

    Avrupa Birliği tarafından 2017 yılında hayata geçen ücretsiz roaming düzenlemesi 2032 yılına kadar uzatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:10
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    Avrupa Birliği ücretsiz roaming süresini 2032'ye uzattı

    Roaming (dolaşım), abonesi olduğunuz GSM şirketinin kapsama alanı dışında kaldığınızda aynı firmanın anlaşmalı olduğu başka bir GSM şirketinin şebekesinden yararlanarak tekrar kapsama alanına girmenizi sağlayan hizmete deniyor.

    Uluslararası roaming sayesinde abone kendi ülkesi dışındayken de mobil cihazını kullanmaya devam edebiliyor. Ancak roaming, özellikle çok yüksek bedel istediği için seyahatin sonunda kullanıcıya kabarık bir fatura çıkarabiliyor.

    AB, ücretsiz romaing hakkını uzattı

    Avrupa Birliği, 2017 yılında o dönem 28 üye ülke ile birlikte roaming ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi onaylamıştı.

    Düzenlemeye göre Avrupa Birliği içerisinde seyahat eden kullanıcılar, kullandıkları operatöre ait konuşma, mesajlaşma ve data paketlerini ek bir kısıtlama veya bedel olmaksızın kullanmaya devam edebiliyor.

    Alınan yeni karar doğrultusunda ücretsiz roaming hakkı 2032 yılına kadar uzatıldı.

    roaming


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