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    Avrupa Birliği, USB-C yasasını onaylama aşamasında

    Avrupa Birliği, farklı cep telefonu şarj cihazlarının bolluğunu sona erdirmek için tek tip şarj cihazı yasası üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:18
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    Avrupa Birliği, USB-C yasasını onaylama aşamasında

    Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için şu sıralar daha fazla çalışma yürütüyor.

    Avrupa Komisyonu,  tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

    Avrupa Komisyonu, bu parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12 bin ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyor.

    Yasa onaylanma aşamasında

    Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, çok yakında yürürlüğe girebilir.

    Avrupa Milletvekilleri, 7 Haziran’da toplanacak ve USB-C konusunda kesin bir karar verecek.

    Avrupa Birliği, USB-C yasasını onaylama aşamasında #1

    Tüm cihazlarda USB-C girişi zorunlu oluyor

    Avrupa Birliği’nin yeni yasası kabul edilirse, üye ülkelerde satılan bütün akıllı telefonlar, tabletler ve kulaklıklar USB-C girişi ile gelmek zorunda olacak.

    Apple, tek tip şarj cihazına karşı

    Aslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.

    Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışıyor.

    Son zamanlarda, Apple’ın iPhone 15 serisi ile beraber USB-C teknolojisine geçeceği hakkında iddialar vardı.

    Bu nedenle iPhone 14 serisi, büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone modeli olacak.


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