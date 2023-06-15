Avrupa Birliği yapay zeka yasasını çıkarmaya hazırlanıyor Avrupa Birliği, yapay zekaya düzenleme getirecek yasaları devreye alacak. Halka açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri kullanımı yasaklanacağı ve yapay zekaya risk temelli yaklaşım uygulanacağı belirtildi.

AA

Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerine ilgi oldukça arttı. Ancak bu durum, bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasanın içeriğini belirledi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa'da yapay zekaya yönelik ilk kuralları içeren yasa taslağı görüşüldü.

Oy çokluğuyla kabul edildi

AP milletvekilleri, yapay zeka yasası konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakerelerde AP'nin pozisyonunu belirleyen belgeyi 499 "Evet", 28 "Hayır" oyuyla kabul etti.

Buna göre, yapay zeka sistemlerinin insanlar tarafından denetlenmesi, ayrım yapmaması, güvenli, şeffaf ve çevre dostu olması gerekecek.

Yapay zekaya risk temelli yaklaşım uygulanacak. Yapay zekanın oluşturabileceği risk düzeyine bağlı biçimde kurallar ise katılaşacak.

İnsanların güvenliği açısından "kabul edilemez" düzeyde risk içeren yapay zeka sistemleri yasaklanacak.

Bu kapsama, insanları sosyal davranışlarına veya kişisel özelliklerine göre sınıflandıran yapay zeka sistemleri de dahil olacak.

Halka açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri kullanımı da yasak kapsamına girecek.

Toplam kullanıcısı 45 milyonun üzerindeki büyük sosyal medya platformlarının kullandıkları sistemler de yüksek risk listesine girecek ve bu sistemler sıkı kurallara tabi olacak.