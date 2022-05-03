Petrol
106.72
-0.80%
Euro
15.66
0.06%
Dolar
14.88
-0.01%
Altın
889.84
-0.15%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.001
-1.66%
BTXN Coin
16.13
-9.63%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Avrupa Birliği'nden Apple'a tekelcilik suçlaması

    Avrupa Birliği (AB), pazardaki hakim konumunu kullanarak Apple Pay adlı mobil ödeme sistemine rakiplerinin erişimini kısıtladığı için Apple'ı suçladı.
    • 03.05.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Birliği'nden Apple'a tekelcilik suçlaması

    Avrupa Birliği Komisyonu, son zamanlarda ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı yakından inceliyor.

    AA'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) pazardaki hakim konumunu kullanarak Apple Pay adlı mobil ödeme sistemine rakiplerinin erişimini kısıtladığı için Apple'ı suçladı.

    AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Apple, diğer firmaları oyundan dışlayarak adil olmayan şekilde Apple Pay adlı cüzdanlarını rekabetten korumuştur.

    Bu durum ispatlanırsa şirketin davranışı pazardaki hakim konumun kötüye kullanılması anlamına gelecektir. Bu da bizim kanunlarımıza göre yasa dışıdır." dedi.

    apple pay

    "Apple, rekabeti kısıtlıyor"

    İlk incelemelerinde Apple'ın rekabeti kısıtladığı sonucuna ulaştıklarını belirten Vestager, "Apple'ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirilmesi için gerekli teknolojilere üçüncü tarafların erişimini sınırlandırdığına yönelik göstergeler bulunuyor." diye konuştu.

    AB Komisyonu, tekelcilik karşıtı kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma çerçevesinde yasal bir adım olarak Apple'ın uygulamalarına ilişkin şirkete bir itiraz bildirimi yolladı.

    Ağır ceza yolda

    Apple firmasının rekabeti engellediği ve tekel konumunu haksız şekilde kullandığı kanıtlanırsa şirkete ağır ceza kesilmesi söz konusu olacak.


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a kutlama mesajı
    Futbol

    Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a kutlama mesajı

    Dominic Torrent: Geldiğimizde kulüp boştu, hiçbir şey yoktu
    Futbol

    Dominic Torrent: Geldiğimizde kulüp boştu, hiçbir şey yoktu

    Görüş Bildir