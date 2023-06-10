Avrupa Birliği'nden çip üreten şirketlere 8 milyar dolar destek Avrupa Birliği, çip sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetleri gösterecek 14 ülkeden şirketlere 8,1 milyar dolarlık destek verecek.

Son zamanlarda ortaya çıkan çip tedarik sorunları nedeniyle teknoloji şirketleri ve hükümetler, çip üretimine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Avrupa Birliği, çip sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetleri gösterecek 14 ülkeden şirketler için 8,1 milyar dolarlık destek paketini duyurdu.

56 şirket faydalanacak

Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Çekya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Malta, Polonya, Romanya, İspanya ve Slovakya’dan toplam 56 şirket, söz konusu destek paketinden faydalanabilecek.

Projeler; çipler, sensörler ve işlemciler dahil olmak üzere "kaynak açısından verimli teknolojiler ve bileşenlerin" araştırma ve geliştirmesini hedefleyecek;

Rekabet politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, şu ifadeleri kullandı: