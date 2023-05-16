Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Activision'u satın alımını onayladı Japonya'nın ardından, Avrupa Birliği de oyun dünyasının en büyük anlaşmasını "belirli şartlar" çerçevesinde resmen onayladığını açıkladı.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Söz konusu duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatmıştı.

Avrupa'dan anlaşmaya yeşil ışık

Japonya'nın ardından, Avrupa Birliği de oyun dünyasının en büyük anlaşmasını "belirli şartlar" çerçevesinde resmen onayladığını açıkladı.

Avrupa, Microsoft'un Activision oyunlarını Sony, Nintendo ve NVIDIA gibi rakip platformlarda 10 yıl boyunca tutma sözü karşılığında anlaşmayı kabul etti.

Call of Duty’den vazgeçmek istemeyen Microsoft, düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için seriyi lisans anlaşmalarıyla rakiplerine açmayı kabul etmişti. Şirket bunun için Nintendo ile 10 yıllık bir anlaşma da imzaladı.