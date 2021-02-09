Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin ile ilgili düzenleme yapacak

Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin ile ilgili düzenleme yapacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili düzenleme yapmayı planladıklarını açıkladı.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Son dönemlerde ise hem Bitcoin hem de diğer kripto para birimlerinde yukarıya doğru bir hareket söz konusu.

Bu sabah değeri 47 bin dolarlı aşarak kendi rekorunu kıran Bitcoin, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın da gündeminde.

DÜZENLEME YAPILACAK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Lagarde, Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Kripto paraları spekülasyona açık varlıklar olarak tanımlayan Lagarde, bu yönde yatırım yapacak kişilerin bunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Lagarde, Bitcoin ve diğer kripto paraların diğer para birimlerinde olduğu gibi kurallara ve denetim mekanizmalarına tabi olması gerektiğini belirtti.

Lagarde, ayrıca kripto paraların Darkweb gibi yasa dışı faaliyetler için tercih edildiği iddiasında bulundu.