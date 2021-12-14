Avrupa Parlamentosu, dijital platformlara sert kurallar getiriyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, dijital platformların kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanmasının yasaklanmasını talep etti.

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, dijital platformların faaliyetlerini değerlendirdi.

"Dijital Hizmetler Yasası" teklifini görüşen komite üyesi milletvekilleri, dijital platformlara yeni kurallar getirecek yasa tasarısına ilişkin tutumu belirleyen belgeyi 36 "evet", 7 "hayır" ve 42 "çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, çevrim içi platformlar, sosyal medya ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ve hesap verebilirlik kuralları yeni yasayla açık biçimde tanımlanacak.

BÜYÜK PLATFORMLAR, DAHA ÇOK SORUMLULUK ALACAK

Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave yükümlülüklere tabi tutulacak ve dijital alanda kullanıcıların hakları korunacak. Ayrıca nternetteki yasa dışı ürünler, hizmetler ve içerikle mücadele edilecek.

"Dijital Hizmetler Yasası" kapsamında, dijital platformlarda kullanılan algoritmaların şeffaflığı da artırılacak. Zararlı bulunan içerik ve dezenformasyonun yayılması engellenecek.

Çevrim içi platformların, kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanması yasaklanacak.

REŞİT OLMAYANLAR KORUNACAK

Reşit olmayanlar, internet ortamındaki ürün ve hizmet pazarlamalarından korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yapılmayacak.

AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor.

KURALLARA UYMAYANA PARA CEZASI VAR

Bu nedenle AB Komisyonu tarafından hazırlanan teklifin ilk hali, nefret söylemi veya terörizm gibi içerikleri veya yasa dışı ve sahte ürünleri kaldırmayan platformlara, küresel gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanmasını içeriyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile AP Genel Kurulu'nun uzlaşması gerekiyor.