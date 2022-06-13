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    Avrupa Uzay Ajansı, 2 milyar yıldızın verilerini yayınladı

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Gaia misyonu kapsamında topladığı yaklaşık 2 milyar yıldıza ilişkin veriyi paylaştı.
    • 13.06.2022 - 15:57
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    Avrupa Uzay Ajansı, 2 milyar yıldızın verilerini yayınladı

    Samanyolu Galaksisi içindeki milyarlarca yıldızı incelemek amacıyla 20 Kasım 2013 tarihinde Avrupa Uzay Ajansı tarafından fırlatılan Gaia uzay aracı, galaksimiz içinde araştırmalarını sürdürüyor.

    AA'da yer alan habere göre Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Samanyolu Galaksisi'nin doğru ve eksiksiz haritasını oluşturmak amacıyla Gaia misyonu kapsamında topladığı yaklaşık 2 milyar yıldıza ilişkin veriyi yayınladı.

    Verilerin, gök bilimciler tarafından yıldızların doğum ve ölümlerinden yola çıkarak, Samanyolu Galaksisi'nin yıllar içinde nasıl değiştiğini anlamalarına yardımcı olacağı kaydedildi.

    ESA tarafından yayımlanan 2 milyar yıldızın yaşı, kütlesi, sıcaklığı ve kimyasal oluşumlarına yönelik yeni bilgilerin, hangi yıldızın başka bir galaksiden Samanyolu'na göç ettiğini belirlemede de kullanılabileceği belirtildi.

    800 binden fazla dosya var

    Gaia verileri, yıldızların yanı sıra Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, asteroitler ve diğer nesneler hakkında da 800 binden fazla dosya içeriyor.

    Öte yandan Gaia misyonu ile bilgi edinilen yıldızların galaksideki yıldızların yalnızca yüzde birini oluşturduğu belirtiliyor.

    gaia


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