Avrupa Uzay Ajansı, Mars görevinde Rusya ile bağları tamamen kopardı

Avrupa Uzay Ajansı, Mars görevinde Rusya ile bağları tamamen kopardı

Avrupa Uzay Ajansı, Mars görevinde Roscosmos'la bağları tamamen kopardığını açıkladı.

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya'nın Roscosmos ajansının Mars'a fırlatacakları ExoMars aracı, son zamanlarda Rusya'ya olan yaptırımlardan nasibini aldı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ExoMars görevinde Rusya'yla bağların koparıldığını duyurdu. ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, söz konusu ayrılığı ilk doğrulayan isim oldu.

Yeni ortak NASA olacak

NASA'yla daha yakından çalışmayı düşündüklerini kaydeden ESA Genel Direktörü, görevin geleceği hakkında daha fazla ayrıntının 20 Temmuz'da paylaşılacağını duyurdu.

ESA ve Roscosmos, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden daha önce de karşı karşıya gelmişti.

Rus uzay ajansı, ESA'nın Fransız Guyanası'ndaki tesisinde Soyuz roketinin fırlatılmasını durdurmuş ve personelini geri çekmişti.

Öte yandan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Roscosmos'la çalışmaya hala devam ediyor.