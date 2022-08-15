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    Avrupa Uzay Ajansı, Rusya yaptırımları nedeniyle zor durumda

    Rusya'nın artık destek vermediği Avrupa Uzay Ajansı, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketiyle yakın temas kurmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 12:47
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    Avrupa Uzay Ajansı, Rusya yaptırımları nedeniyle zor durumda

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya ile yaşanan krizden dolayı şu anda uzay görevleri konusunda zorlanıyor.

    Rusya'nın Soyuz roketlerini devreden çıkarması, Avrupa Uzay Ajansı'nı yeni arayışlara yöneltti. Ajans, şimdilerde Elon Musk’ın uzay firması SpaceX ile bir ortaklık kurmayı düşünüyor.

    ESA, şu anda SpaceX ile Japonya veya Hindistan tarafından sağlanan roketler arasındaki seçim yapma aşamasında.

    SpaceX bir adım önde

    ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher, SpaceX’in daha işlevsel ve kesinlikle ön plandaki seçeneklerden biri olduğunu açıkladı.

    Öte yandan ESA, Rusya'nın roketlerini geri çekmesinin ardından yeni ortaklıklar kurmak zorunda kalan tek uzay ajansı değil.

    Mart ayında Rusya,  ABD'ye roket motoru tedarikini durdurmuş ve Northrop Grumman şirketi zor durumda kalmıştı.

    Şirket, Rus motorlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak tamamen yerli bir roket inşa etmek için Firefly Aerospace ile ortak olmuştu.

    roket


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